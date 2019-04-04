أيسلندا تصدمُ البوليساريو وترفض الإعتراف بكِيانٍ غير موجود

هبة بريس ـ الرباط

تــحاول جبهة “البوليساريو ” البحث عن واجهة جديدة للعمل بنفس الممارسات الخادعة ونفس منطق التشوه وحرّكت أذْرعها الإعلامية إزاء مستجد يتعلق بزيارة ابراهيم غالي للعاصمة الإيسلندية ريكيافيك، حيثُ وجدَ في اسْتقبالهِ كاترين جاكوبسدوتير، الوزيرة الأولى في حكومة جمهورية إيسلندا .

مصادر جيدة الاطلاع اكدت أن الزيارة التي يقوم بها إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إلى إيسلندا “ليست زيارة رسمية كما يتم الترويج لذلك”، مشيرة إلى أن الاجتماع الذي عقدته الوزيرة الأولى مع زعيم البوليساريو “لم يكن اجتماعا رسمياً”.

وأضافت أن إبراهيم غالي لم يتلق أية دعوة من قبل إيسلندا للقيام بزيارة رسمية إلى هذا البلد، مضيفة أنه “ذهب بمحض إرادته، وبلا شك بجواز سفر جزائري”.

وأكدت دولة إيسلندا من خلال مذكرة شفوية أنها لا تعترف بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، مشيرة أنها تدعم الجهود والمساعي الأممية لحلحلة نزاع الصحراء، مؤكدة سعيها للحفاظ على العلاقات الثنائية المتميزة مع المملكة المغربي.

وتعد هذه المرة الثانية في غضون شهر التي تقوم فيها جبهة البوليساريو بتسويق معطيات خاطئة ومغلوطة حول زيارات ابرهيم غالي الخاصة وغير الرسمية على أنها زيارة رسمية بعد أولى قام بها لإيرلندا.

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