ولادة طفل برأسين وقلب واحد في مصر

هبة بريس ـ وكالات

وضعت سيدة في محافظة أسوان بمصر، طفلاً برأسين وعمودين فقريين وقلب واحد وأمعاء واحدة، وذلك في حالة ولادة نادرة.

وقال والد الطفل إن زوجته (25 عاماً) شعرت بآلام المخاض، أمس الأربعاء، وذهبا إلى المستشفى، وهناك كانت المفاجأة.

وأضاف: “المولود كان مفاجأة مرعبة”، مشيراً إلى أن لديه طفلة تبلغ من العمر عاماً ونصف العام، وتمت ولادتها بشكل طبيعي.

من جانبه قال الدكتور باسم وحيد، استشاري طب الأطفال بمستشفى كوم أمبو المركزي، إن حالة الطفل نادرة.

وأضاف: “له رأسان وخمسة أطراف وعمودان فقريان وقلب وأمعاء وجذع واحد، وسيُنقل إلى مستشفى أسيوط الجامعي”.

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