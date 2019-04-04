الخلفي يرد على الخارجية الأمريكية: استراتيجيتنا الأمنية قوية

هبة بريس ـ الرباط

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة: “إن الاستراتيجية الأمنية للمغرب أثبتت فعاليتها وقوتها على مستوى حماية المغرب، والتصدي الاستباقي للمخاطر الإرهابية”.

وأكد الخلفي في مؤتمر صحفي له اليوم الخميس “وجود سياسة تواصلية تواكب هذه الاستراتيجية الأمنية” وقال: “المصالح الأمنية تقوم بدور طلائعي ومتميز ولابد من الإشادة والتنويه بعملها”.

وأضاف: “المصالح الأمنية معبأة ليل نهار من أجل الحفاظ على أمن البلاد وصيانة سلامته ووحدته” موضحا أن الأجهزة المختصة تتابع ملف العائدين من القتال في ساحات الحرب في سوريا والعراق

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد حذّرت أمس الأربعاء، من إمكانية وقوع هجمات إرهابية في المغرب.

وقالت الخارجية الأمريكية، في خبر نشرته على موقعها الإلكتروني: “إن الإرهابيين قد يهاجمون دون سابق إنذار، أو يستهدفون المواقع السياحية ومناطق النقل والتسوق والمراكز التجارية، والمنشآت الحكومية المحلية في المغرب”.

ووفق صحف مغربية فإن الخارجية الأمريكية نصحت المتوجهين إلى المغرب بـ”البقاء في حالة تأهب في المواقع التي يرتادها السياح الأجانب، وتجنب المظاهرات والأماكن المزدحمة، والتسجيل في برنامج المسافر الذكي (STEP) لتلقي التنبيهات وتسهيل تحديد الأماكن في حالة الطوارئ”، وفق المصدر.

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