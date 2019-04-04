المنتخبات المغاربية تتراجع في ترتيب الفيفا

هبة بريس ـ القسم الرياضي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن التصنيف الشهري الجديد للمنتخبات، والذي عرف تراجع بعض المنتخبات المغاربية.

وحافظ المنتخب التونسي نسبيا على مركزه المتقدم في التصنيف الدولي، إذ استقر نسور قرطاج في المركز 28 عالميا، لكنه تراجع أفريقياً إلى المركز الثاني بسبب القفزة التي حققها المنتخب السينغالي، الذي أصبح أحسن منتخب في القارة السمراء

وسجل التصنيف الأخير تراجع المنتخب المغربي على المستوى الدولي بفقدانه لمركزين، إذ أصبح يحتل المركز 45 عالميا والرابع أفريقيا، متأثرا بنتيجتي التعادل أمام منتخب ملاوي والخسارة الودية أمام الأرجنتين نهاية الشهر الماضي.

وترراجع منتخب الجزائر، الذي حسم تأهله إلى كأس أفريقيا للأمم، مركزا واحد ليتراجع إلى المرتبة 70 عالميا و13 أفريقياً.

أما المنتخب الموريتاني فقد مركزين على صعيد التصنيف، وتراجع إلى المركز 103 عالميا، والـ21 أفريقيا، رغم تأهله مسبقا إلى نهائيات الكأس القارية.

ورغم فشله في الترشح إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية شهر يونيو القادم بالأراضي المصرية، حافظ المنتخب الليبي على مركزه 105 عالميا، والـ 23 على صعيد القارة الأفريقية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0