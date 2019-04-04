إيرلندا تعتزم السماح للشرطيات المسلمات بارتداء الحجاب

هبة بريس - وكالات

تعتزم إيرلندا إجراء تعديلات في أنظمتها بما يسمح للأفراد العاملين في الشرطة والأمن العام، إرتداء الحجاب وأغطية الرأس، مراعية بذلك المتطلبات الدينية للمسلمين والسيخ.

وقالت إدارة الشرطة والأمن العام في إيرلندا، في بيان، الخميس، إنها تعتزم إجراء التغييرات، لتشجيع الشبّان والشابات من أبناء الأقليات على الالتحاق بالعمل الأمني.

وأضافت الإدارة أن قرارها يأتي بهدف رفع أعداد العاملين في صفوفها إلى 15 ألف شرطي بحلول عام 2021، مشيرة أن العدد الحالي هو 14 ألف و161 شرطيا.

ونقل البيان عن المفوض الأمني درو هاريس، قوله إن “الإدارة ستسمح بارتداء أغطية الرأس للمتطوعين السيخ (يغطون شعرهم لاعتقاد ديني لديهم)، والحجاب للنساء المسلمات المتطوعات”.

ولفت هاريس إلى أن هذا الأمر “سبق ووقف عائقاً أمام هؤلاء المواطنين لاختيارهم العمل في الشرطة”.

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