حدراف يتحدث عن مستقبله مع الرجاء

هبة سبور – شفيق عنوري

تحدث الدولي المغربي زكرياء حدراف، لاعب الرجاء الرياضي، عن مستقبله مع الفريق البيضاوي، بعد اقتراب عقده الحالي مع النادي من نهايته.

وقال حدراف في تصريحات إذاعية، إن عقده مع الرجاء ما يزال مستمرا، مضيفا أن “مسألة التجديد أو المغادرة سابقة لأوانها ولا يمكن الحديث عنه”.

وتسعى إدارة الفريق البيضاوي لإقناع حدراف بالاستمرار مع النادي، خاصة مع تلقيه لعدد من العروض المغرية من البطولة وخارجها.

ويقدم حدراف أداء مميزا رفقة الفريق الرجاوي، حيث يعتبر واحدا من الركائز الأساسية في الخط الأمامي للخضر.

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