مرشح المعارضة بإسطنبول: أتقدم بعشرين ألف صوت بعد إعادة الفرز

نُشر بتاريخ :  2019-04-04 - 16:30
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هبة بريس - وكالات

قال مرشح المعارضة التركية في الانتخابات البلدية بإسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إنه ما زال متقدما بفارق 20 ألف صوت، بعد إعادة فرز الأصوات في 9 من أصل 10 دوائر انتخابية بالمدينة.

جاء ذلك بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية، الأربعاء، أنها ستعيد فرز الأصوات في عدد من الدوائر الانتخابية في إسطنبول، بعد قبول الاعتراضات.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات التركية، قد قالت إنها ستعيد فرز الأصوات في 8 دوائر انتخابية في إسطنبول، رغم أنها قررت الثلاثاء إلغاء قرارها الخاص بوقف عملية إعادة فرز الأصوات “الباطلة” في عدد من اللجان الانتخابية بـ7 أقضية بولاية إسطنبول، التي يقدر عدد سكانها بحوالي 15 مليون نسمة، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة “أنباء الأناضول”.

وتقدم مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بطعون، الثلاثاء، على نتيجة الانتخابات المحلية في جميع الدوائر الانتخابية في مدينتي إسطنبول وأنقرة، بعد أن أظهرت النتائج فوز المعارضة بفارق بسيط في المدينتين، اللتين تعدان أكبر المدن التركية وأهمها في الانتخابات.

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