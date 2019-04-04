مديرية التعليم بسطات تُطلق حصصا للدعم في العطلة البينية

محمد منفلوطي_هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالبيضاء سطات وبالتنسيق مع كافة الفاعلين والمتدخلين في الحقل التربوي، أطلقت مع المديريات الإقليمية عملية وصفت بالهّامة والضخمة للدعم والإستدراك التربويين خلال العطلة البينية الربيعية ضمن عملية ستمتد إلى غاية 12 أبريل الجاري، تماشيا والدعوة التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في إطار برنامج ضخم يروم دعم واستدراك الحصص التربوية الضائعة للتلاميذ الراغبين، إذ ستشمل العملية من يدرسون في الاعدادي والثانوي والمستوى السادس ابتدائي، في محاولة منها لاستدراك مافات وتعويض الحصص الدراسية التي أهدرت من الزمن الدراسي للمتعلمات وللمتعلمين، بسبب التوقفات الجماعية عن العمل، التي نفذها بعض أطر الأكاديمية من المدرسين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

النموذج نسوقه هنا من المديرية الاقليمية للتعليم بسطات، إذ أشرف المدير الاقليمي محمد زروقي على سير هذه العملية بالعديد من المؤسسات التعليمية بالإقليم خلال العطلة البينية، متمنا في الوقت ذاته المجهودات التي بذلتها ولازالت تبذلها كل من الأطر التربوية والادارية وكافة الفاعلين والمتدخلين من هيئات المجتمع المدني وجمعيات الآباء والأمهات، وكذا التلاميذ والتلميذات المستفيدين من هذه العملية التربوية التي تروم الرفع من جودة التحصيل العلمي.

المسؤول الإقليمي زار كل من الثانوية التأهيلية العيون بنواحي مدينة ابن احمد وكذا الثانوية الاعدادية امزورة والثانوية التاهيلية بالبروج وغيرها، ونوه بالانخراط الجدي في سير العملية وكذا الاقبال الكبير للتلاميذ والتلميذات، مقدما شكره الجزيل لكافة الفاعلين والمتدخلين والأسر التي أبت إلا أن تشجع مثل هاته المبادرات.

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