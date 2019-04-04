واقعة بشعة تهز مصر .. اتهام مدير مدرسة ومعلم باغتصاب 7 أطفال

هبة بريس - وكالات

أحالت النيابة العامة في مصر، اليوم الخميس، 7 تلاميذ ”بنين وبنات“ إلى الطب الشرعي؛ للكشف عليهم، بعد اتهام وجهه أولياء أمورهم لمدير مدرسة ومعلم، باغتصابهم داخل المدرسة.

وجاء قرار النيابة العامة بعد أن انتهى فريق التحقيقات من الاستماع لأقوال مدير المدرسة والمعلم، إلى جانب أولياء الأمور مقدمي الشكوى، والتلاميذ الذين يدرسون في المرحلة الابتدائية.

وبدأت الواقعة ببلاغ رسمي من أولياء أمور الطلاب إلى قسم شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، يفيد بتعرض أبنائهم للاغتصاب داخل المدرسة، واتهام مدير المدرسة ومعلم بارتكاب الجريمة ضد الأطفال مستغلين صغر سنهم، وخوفهم منهما، حيث يدرس المجني عليهم بالصفين الثالث والخامس الابتدائي.

وانتقلت قوات الأمن إلى قرية الطلاب ومقر المدرسة؛ لمنع أهالي التلاميذ المجني عليهم من اقتحام غرفة المدير والمعلم والسيطرة على الموقف، فيما قررت وزارة التعليم إيقاف المتهمين عن العمل.

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