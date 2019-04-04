موريتانيا.. إغلاق جمعيتين خيريتين محسوبتين على الإسلاميين

هبة بريس - وكالات

أغلقت الشرطة الموريتانية أمس الأربعاء جمعيتين خيريتين، من دون الكشف عن أسباب هذا القرار الذي سبقه إغلاق عدد من الجمعيات المماثلة والمدارس المحسوبة على التيار الإسلامي.

وحسب وسائل إعلام موريتانية، فإن الجمعية كانت تستعد لإطلاق الدورة السادسة من “موسم الأخوة” يوم الخميس، عندما وصل أفراد من الشرطة إلى مقرها بحي “سوكوجيم بي أس” وسط العاصمة نواكشوط، وطلبوا إخلاءه قبل إغلاقه.

وألغت وزارة الداخلية فعاليات “موسم الأخوة” الذي كان من المقرر عقده بقصر المؤتمرات في نواكشوط.

وقالت الجمعية عبر صفحتها على الفيسبوك بعد قرار إغلاقها، إنها منذ أن تأسست عام 2006، تعمل على “نشر ثقافة الأخوة والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع، والحد من انتشار الكراهية والعنصرية والتعصب بكل أشكاله”.

كما أغلقت قوات تابعة لوزارة الداخلية “جمعية الإصلاح الثقافية” بنواكشوط، ومنعت الدخول إليها بعد عصر الأربعاء، ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات قد سحبت الترخيص من الجمعيتين بشكل نهائي، أم أن الإجراء يقتصر على إغلاقهما فقط.

وكانت الداخلية الموريتانية قد أغلقت قبل أقل من شهرين جمعية “الخير” إضافة لفرع “الندوة العالمية للشباب الإسلامي”، المحسوبتين على تيار الإخوان المسلمين.

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