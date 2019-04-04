انهيار قنطرة بإقليم تاونات ووزارة التجهيز تتحمل المسؤولية ؟

ع محياوي – هبة بريس

تناقلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي ” الفايسبوك ” ، صورا ، توثق لحادث انهيار قنطرة “الشوكة”، الرابطة بين راس الواد و تيسة التابعتين لنفوذ إقليم تاونات.

ويذكر أن حادثة الشاحنة الكبيرة التي كانت تقل مواد صخرية والتي هوت الى الأسفل بعد انهيار القنطرة لم تخلف خسائر في الأرواح، خلفت سوى خسائر مادية جسيمة بالشاحنة.

وفور علمهم بالحادث حلت على الفور مختلف الأجهزة الى عين المكان بما فيها عناصر الدرك الملكي بالمنطقة ، المدير الاقليمي للتجهيز بتاونات و السلطات المحلية لمعاينة الحدث بمحضر.

حادثة كان يمكن لها أن لا تحدث لو أن وزارة التجهيز والنقل، قامت بإعادة تشييدها لأنها تعتبرمن القناطر المصنفة من عهد الاستعمار، مسؤول التجهيز بإقليم تاونات الذي حل الى عين مكان الحادث، صرح لـ ” هبة بريس ” عبر مكالمة أن الصفقة المبرمجة لاعادة تشييد هذه القنطرة في طريق نهايتها في القريب العاجل .

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