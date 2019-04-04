أكاديمية الرباط-سلا-القنيطرة: أكثر من 24 ألف تلميذ استفادو من برنامج الدعم والاستدراك

هبة بريس- الرباط

في محاولة جادة لتأمين الزمن المدرسي الذي هُدِرَ بسبب احتجاجات الأساتذة موظفي الأكاديميات، شرعت عمليا الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة في تفعيل الخطة الجهوية لتأمين الزمن المدرسي، و ضمان استمرار المرفق العام بما يعود بالنفع على عموم التلاميذ و خاصة الذين تنتظرهم الامتحانات الإشهادية.

و تابعت “هبة بريس” بهذا الخصوص توافد أفواج التلاميذ على مجموعة من الثانويات و المدارس الابتدائية على مختلف المديريات الإقليمية للتعليم بجهة الرباط سلا القنيطرة، فيما فتحت المديرية الإقليمية للتعليم بسيدي سليمان وسيدي قاسم و جبات المطعم المدرسي، و كذا استمرار خدمات النقل المدرسي، بغية تحفيز التلاميذ وخاصة أبناء العالم القروي على الاستفادة من دروس الدعم التي برمجت في العطلة الربيعية.

وفي هذا الإطار قال “محمد أضرضور” مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، أن أكثر من 24 ألف تلميذ وتلميذة أقبلوا على الاستفادة من البرنامج الجهوي للدعم والاستدراك التربويين في يومه الأول، والذي انطلق يوم فاتح أبريل بنفوذ الأكاديمية.

ذات المسؤول التربوي أكد في تصريح له لوكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الأربعاء، أن الرقم ماض في الارتفاع بكل المديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، عازيا هذا المنحى إلى التعريف القبلي بمرامي وغايات البرنامج، والذي أتى ليعوض الحصص الدراسية الهامة المهدرة، والتي تتفاوت جهويا، وفق تعبير ” أضرضور” الذي لم يفته التنبيه إلى أن “الترتيبات التي اتخذتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، والمواكبة الإعلامية القبلية التي عملت على التعريف بالبرنامج الجهوي للدعم والاستدراك التربويين، لاقت استحسان آباء وأولياء التلاميذ” مشيدا ب ” انخراط الفاعلين المعنيين والممثلين في الأساتذة أطر الأكاديميات الذين تم ترسيمهم، والأطر الإدارية وعموم الفاعلين التربويين، من أجل إنجاح وحسن تنزيل خطة الدعم و الاستدراك”.

وعن مراعاة الخصوصيات المحلية لكل مديرية إقليمية على حدة، أفاد ذات المسؤول التربوي إلى أنه منح تفويضا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة لسلطات تدبير الزمن المدرسي بشأن البرنامج لامتداداتها، حيث أشار إلى أن هناك توقيتا مرنا يوفر حصصا صباحية وأخرى زوالية “مجانية” لفائدة التلميذات والتلاميذ، مع برمجة حصص مسائية مناسبة للتوقيت الصيفي، الأمر الذي اعتبره ذات المسؤول بمثابة “رد تربوي” على من يسوق لسنة بيضاء.

يذكر أن البرنامج الجهوي للدعم والاستدراك التربويين الذي يتواصل حتى 12 من أبريل الجاري، ستليه إجراءات تذهب في اتجاه تقييم نتائجه، ومدى تأثيره وتفعيله الميدانيين، بالإضافة إلى تدقيق الحصص المستدركة، كما سيتواصل إلى غاية الامتحانات قصد إحاطتها بظروف النجاح.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0