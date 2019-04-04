“الميمات الثلاث”.. قصة ناقصة تقتحم قاعات السينما المغربية‎

هبة بريس – الدار البيضاء

فيلم جديد سيتم برمجته في القاعات السينمائية المغربية بداية من الأسبوع المقبل، ويتعلق الأمر بفيلم “الميمات الثلاث.. قصة ناقصة” لمخرجه سعد الشرايبي.

الفيلم تقرر عرضه رسميا في قاعات السينما المغربية في العاشر من شهر أبريل الجاري، حيث سيحتضن المركب السينمائي ميغاراما، بالدارالبيضاء، العرض ما قبل الأول يوم 4 أبريل، في الساعة السابعة والنصف مساء، بحضور المخرج وباقي الطاقم الفني للفيلم.

و خلال هذا الفيلم الذي مدته ساعتين تقريبا، حاول سعد الشرايبي تسليط الضوء على علاقة الصداقة والحب اللذان يتحديان الاختلافات والهويات، عبر رحلة تاريخية تعبر العقود الستة الأخيرة من تاريخ المغرب والعالم العربي والإسلامي.

ويحكي شريط “الميميات الثلاثة.. قصة ناقصة”، الذي شارك أخيرا في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للفيلم في دورته 20 بطنجة، قصة ثلاث أصدقاء، مليكة ومويس وماثيو، ازدادوا ثلاثتهم في نفس اليوم وفي نفس المدينة ونفس الحي، الأولى مسلمة، والثاني يهودي، والثالث مسيحي، وتربطهم صداقة متينة على الرغم من أوجه الاختلاف بينهم.

و ستساهم التطورات السياسية التي تعيشها مختلف أنحاء العالم في التفريق بين الأصدقاء الثلاثة، إذ سيغادر مويس المغرب متجها إلى إسرائيل، فيما يأخذ ماثيو وجهة فرنسا، لكن الأقدار شاءت أن يجتمع الثلاثة من جديد، محاولين الوفاء بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم، بالرغم من الأحداث الصاخبة التي شهدتها تلك الحقبة، والتي كان لها الأثر الشديد والعنيف في بعض الأحيان في بروز الاختلافات بينهم.

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