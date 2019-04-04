الحداد يفضل مرافقة معشوقته الوداد على شهر العسل مع زوجته‎

هبة بريس – الدار البيضاء

علمت هبة بريس أن إسماعيل الحداد لاعب الوداد الرياضي أصر على مرافقة بعثة النادي في رحلتها لغينيا رغم أنه احتفل فقط قبل يومين بحفل زفافه.

و فضل إسماعيل الحداد مرافقة النادي الأحمر على قضاء شهر العسل مع زوجته خاصة أن إدارة النادي منحت اللاعب فرصة للاستمتاع بحياته الخاصة ، قبل أن يصر اللاعب على تأخير فترة شهر العسل لما بعد المقابلة القارية.

و كان إسماعيل الحداد قد أثار ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع بعد خروجه الإعلامي الذي أكد من خلاله أنه لن يبارك للرجاء فوزه القاري بكأس السوبر و أنه لم يقدم أي تهنئة لزميله بالمنتخب الرجاوي بانون، و هي التصريحات التي جرت عليه انتقادات كبيرة.

و تجدر الإشارة إلى أن بعثة الوداد الرياضي قد حلت في ساعة مبكرة من صباح الخميس بالعاصمة الغينية كوناري، قادمة من الدار البيضاء في رحلة مباشرة استغرقت 3 ساعات ونصف، بوفد ضم 27 فردا يتقدمهم فوزي البنزرتي مدرب الفريق.

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