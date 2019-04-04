جثة مجهولة بالبيضاء تستنفر مصالح الأمن و شكوك القتل تحوم في القضية‎

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هبة بريس – الدار البيضاء
علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أنه جرى صبيحة اليوم الخميس العثور على جثة شخص بالقرب من الطريق السيار وسط مدينة الدار البيضاء.
و عثر مواطنون على جثة شخص مجهول الهوية مرمية بجانب الطريق السيار بالقرب من مخرج سيدي مومن بالدار البيضاء ليتم إبلاغ المصالح الأمنية.
و انتقلت فرقة من الشرطة العلمية و القضائية لعين المكان، حيث تم تجميع كل المعطيات الميدانية قبل نقل الجثة لمستودع الأموات بالرحمة قصد إخضاعها للتشريح الطبي وسط علامات استفهام محيرة و وسط شكوك تراود المحققين حول فرضية القتل العمد قبل رمي الجثة بجانب الطريق السيار.
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