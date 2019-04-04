بعد لقب السوبر.. الزيات يفصح عن القميص الجديد للرجاء بحضور المستشهرين

نُشر بتاريخ :  2019-04-04 - 11:20
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هبة بريس – الدار البيضاء

نظمت إدارة نادي الرجاء الرياضي صبيحة اليوم الخميس لقاءا صحفيا لتسليط الضوء على مستجدات النادي و خاصة المتعلقة بقميصه الجديد الذي يحمل الهوية البصرية لعدد من المستشهرين الذين يرتبطون بعقود رعاية مع النادي الأخضر.

و في هذا الصدد، أفصح جواد الزيات عن القميص الجديد لنادي الرجاء الرياضي و ذلك بحضور عدد من مسؤولي الشركات الراعية و المستشهرين و من بينهم الشريك الجديد للنادي مجموعة “أنفينيكس” للهواتف الذكية.

و صرح رئيس الرجاء خلال هذا اللقاء بأن النادي الأخضر و نظرا لما يتمتع به من قاعدة جماهيرية كبيرة و الريادة التي يحوزها في هرم الأندية المغربية الأكثر تتويجا على المستوى القاري فقد أصبح قميصه يغري كبريات الشركات و المؤسسات من أجل عقود إشهارية.

بدوره، أوضح إتقان بوتشيش مدير مجموعة انفينيكس فرع المغرب أن اختيار الرجاء لحمل هوية و علامة المجموعة أملته مجموعة من الأسباب و على رأسها الشعبية الجارفة للنادي وطنيا و قاريا و حتى عالميا، مضيفا بأن عقد المجموعة التي يمثلها و نادي الرجاء تتضمن الكثير من الأهداف التي تجعل الجمهور الأخضر في صلب اهتماماتها.

و تجدر الإشارة إلى أن القميص الجديد للرجاء يتميز باللون الأخضر الذي يطغى على معظم مساحته مع أكمام بيضاء و سروال قصير باللون الأبيض ، حيث سيصبح هذا القميص الجديد القميص الرسمي للنادي بداية من المباراة القادمة.

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