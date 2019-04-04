ال”UIC” تسلط الضوء على التسويق الذاتي والسمعة على الإنترنت

هبة بريس

تواصل الجامعة الدولية للدارالبيضاء (UIC) ، المؤسسة المرجعية في المغرب والمعترف بها من قبل الدولة، التزامها لفائدة قابلية تشغيل الشباب من خلال تنظيمها، يوم الثلاثاء 2 أبريل الجاري، الدورة الخامسة من منتدى التدريب والتشغيل حول موضوع: “الأسرار الجديدة للتسويق الذاتية: نماذج التوظيف الجديدة 4.0”.

قدم منتدى التدريب والتشغيل، في Casa Green Town في حرم الجامعة الدولية للدارالبيضاء، يومًا غنيًا وتفاعليًا من خلال ندوة أشرفت على تنشيطها لجنة من الخبراء من العالم الرقمي والمهنيين وممثلي الموارد البشرية للمقاولات وعميد كلية التجارة والتدبير بالجامعة الدولية للدارالبيضاء. وبالنظر إلى المكانة المحورية التي يحتلها المجال الرقمي أكثر فأكثر في حياتنا، فقد كان هذا اللقاء فرصة لمعرفة المزيد عن التسويق الذاتي والسمعة عبر الإنترنت، والتي أصبحت الآن مفتاحًا لتمكين الطلبة من إثارة انتباه واهتمام المقاولات بهم.

خلال هذا اليوم، شهد منتدى التدريب والتشغيل أيضًا جلسات توظيف، وورشات عمل لكتابة السيرة الذاتية ورسائل تحفيزية، بالإضافة إلى محاكاة مقابلة عمل. وتميزت هذه التظاهرة بحضور عشرات الشركات التي تغطي جميع قطاعات النشاط في المغرب.

ومن أجل تعزيز التبادل بين عالم الجامعة وعالم المقاولة، تمحور منتدى التدريب والتشغيل هذا العام حول ثلاث فضاءات رمزية: الأول مخصص للمناقشات والندوة، والثاني للقاءات والتقاسم، والثالث للحصول على الاستشارة مع متخصصين في الموارد البشرية.

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