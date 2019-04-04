البنزرتي يعلن قائمة الوداد لموقعة حوريا كوناكري

هبة سبور – شفيق عنوري

أعلن التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، عن قائمة الوداد الرياضي لموقعة حوريا كوناكري الغيني، والمقررة يوم السبت المقبل، برسم ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحملت قائمة الوداد عودة أنس الأصباحي، الذي عاد للفريق بعد غياب طويل، لأسباب فنية، إضافة إلى خلافه مع البنزرتي.

وفيما يلي القائمة الكاملة للوداد:

حراسة المرمى: رضا التكناوتي، بدر الدين بنعاشور.

خط الدفاع: عبد اللطيف نوصير، أشرف داري، إبراهيم كومارا، محمد الناهيري، بدر كادارين، محمد واتارا.

خط الوسط: صلاح الدين السعيدي، إبراهيم النقاش، وليد الكرتي، ميشيل بابا توندي، أنس الأصباحي، أمين تيغزوي.

خط الهجوم: أيمن الحسوني، ويليام جيبور، محمد أوناجم، إسماعيل الحداد، زهير المترجي.

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