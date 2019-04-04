شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين يواجه 50 اتهامًا بالقتل

هبة بريس - وكالات

أكدت الشرطة النيوزيلندية، الخميس، أنّ منفذ مجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرش، سيواجه 50 اتهامًا بالقتل، و39 اتهامًا بمحاولة القتل خلال جلسة محاكمته الجمعة.

وقد تم توجيه تهمة واحدة بالقتل إلى الأسترالي برنتون تارنت حتى الآن.

غيّر أنّ الشرطة قالت إن جميع الوفيات والإصابات التي وقعت في هجمات 15 مارس الماضي ”ستتم مراجعتها خلال مثول منفذ المجزرة أمام المحكمة غدًا“، حسبما نقل موقع ”راديو نيوزيلندا“.

وفي السياق، أوضحت الشرطة أن جلسة المحاكمة ستعقد أمام محكمة مدينة كرايست تشيرش العليا، وستكون ”مقتضبة“.

كما أشارت إلى أنّ ”تارنت“ لن يحضر شخصيًا المحاكمة، بل عبر مشاركة مصورة لإثبات التمثيل القانوني فقط، حسب المصدر ذاته.

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