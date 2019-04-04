تخريب عشر سيارات ببرشيد و “مقرقب” ينشر الرعب بسيفه وسط المدينة

نُشر بتاريخ :  2019-04-04 - 10:18
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هبة بريس – الدار البيضاء

حالة من الرعب و الذعر عاشها سكان حي التيسير 2 بمدينة برشيد مساء أمس بعد أن هاجم شخص في وضعية تخدير متقدمة عددا من السيارات و المارة حاملا سلاحا أبيض من الحجم الكبير و ملوحا به في كل الاتجاهات.

الواقعة و التي كان شارعي عبد الرحيم بوعبيد و محمد الخامس مسرحا لها، تعود لكون شخص “مقرقب” قد قام بالهجوم على عدد من ممتلكات الغير بعدما قام بتخريب حوالي عشر سيارات بتكسير زجاجها.

و لم يتوقف تمرد المعني بالأمر عند حد تخريب السيارات، بل حاول الاعتداء على بعض المواطنين ملوحا بسيفه يمينا و شمالا ، و لولا تدخل عناصر الأمن في الوقت المناسب لكانت النتائج وخيمة، حيث جرى اعتقاله لتعميق البحث معه.

هذا الفعل الذي استنكره غالبية سكان الحي و المدينة، يحيلنا على ظاهرة استعمال الحبوب المهلوسة و التي رغم الحملات الأمنية المتكررة غير أن ترويجها ببعض الأحياء و المناطق مايزال منتشرا بشكل ملحوظ.

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