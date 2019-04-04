الحداوي يزور فريقه السابق في فرنسا

هبة سبور – شفيق عنوري

زار مصطفى الحداوي، الدولي المغربي السابق، والمدرب الحالي لمنتخب الكرة الشاطئة، ناديه السابق، نيس الفرنسي.

واستغل الحداوي تواجده في فرنسا، لزيارة مقر ناديه السابق، حيث قام بجولة في ملعب نيس.

ونشر النادي الفرنسي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، صورا للحداوي، أثناء تواجده في ملعب تداريب الفريق، معلقا عليها بعبارة:”مرحبا بك في بيتك”.

وأضاف نيس:”عودة ممطرة.. عودة سعيدة للحداوي”، في إشارة إلى الأجواء الممطرة التي عرفها يوم زيارة اللاعب المغربي.

يشار إلى أن حداوي حمل قميص نيس الفرنسي في موسمي 1989 و1990.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0