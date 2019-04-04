بطلب من ولد عبدالعزيز.. رئيس وزراء موريتانيا السابق يسحب ترشحه للانتخابات الرئاسية

هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الموريتاني السابق مولاي ولد محمد الأغظف، تراجعه عن مساعيه للترشح للانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في البلاد خلال أشهر مقبلة.

وقال الأغظف، في مؤتمر صحفي، إنه ”انسحب من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد طلب من الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز”.

وأضاف أنه ”كان يستعد لتقديم نفسه كمرشح للانتخابات الرئاسية، لكنه بعد لقاءات مع مرشح النظام محمد ولد الغزواني، والتباحث مع الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز، قرر التوقف عن مساعي الترشح“.

وأعلن الأغظف -الذي قاد الحكومة من العام 2008 إلى 2014، قبل أن يشغل منصب أمين عام الرئاسة- دعم الغزواني، ”حفاظًا على تماسك الأغلبية الداعمة للرئيس“ حسب قوله.

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