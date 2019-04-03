فالنسيا ضد الريال.. الملكى يسقط للمرة الأولى تحت قيادة زيدان

هبة بريس ـ وكالات

سقط فريق ريال مدريد الإسبانى أمام مضيفه فالنسيا، بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء على ملعب “الميستايا”، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

أحرز جونزالو جويديس، هدف فالنسيا الأول ضد ريال مدريد، فى الدقيقة 35 من زمن المباراة.

ضاف إزيكييل جاراي الهدف الثانى لصالح فالنسيا ضد الريال فى الدقيقة 83 من زمن المباراة.

فيما سجل الفرنسى كريم بنزيما، هدف ريال مدريد الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وتعد هذه الهزيمة هى الأولى التى يتلقاها ريال مدريد فى الولاية الثانية للمدرب الفرنسى زين الدين زيدان، حيث قاد “زيزو” الملكى نحو تحقيق الفوز فى أول مباراتين أمام سيلتا فيجو وهويسكا.

بهذه النتيجة، يواصل ريال مدريد تواجده فى المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى الإسبانى بعدما تجمد رصيده عند 57 نقطة خلفاً للمتصدر برشلونة برصيد 70 نقطة وأتلتيكو مدريد الوصيف بـ62 نقطة، فيما تقدم فالنسيا للمركز الخامس بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0