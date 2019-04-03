ثلاثة أشهر حبسا نافذا لزوجة راقي سطات وشريكها

هبة بريس ـ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها أن محكمة الاستئناف بمدينة سطات اسدلت الستار على قضية ماباتت تعرف ب “راقي مدينة سطات” الذي اتهم زوجته وشخص آخر بالخيانة الزوجية في وقت سابق، حيث توبعت الزوجة من أجل الخيانة الزوجية وشريكها من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية والحكم على كل واحد منهما ب 3 اشهر حبسا نافذا وتحميلها تعويضا قدره 20 الف درهم.

ويشار أن المحكمة الابتدائية بسطات كانت قد متعت الزوجة بالبراءة رفقة المشتبه به الرئيسي، في الوقت الذي أدانت فيه المحكمة ذاتها الزوج الراقي بشهر موقوف التنفيذ، قبل أن يشرع هذا الاخير في مسطرة استئناف الحكم الذي جاء لصالحه بعد ان ادانت استئنافية سطات الزوجة والشريك بثلاثة أشهر نافذة لكل واحد منهما، وأدائها تعويض مدني لفائدة زوجها.

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