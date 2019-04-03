أكادير : إعلاميون وحقوقيون ينددون بالاحكام الصادرة في حق صحفيين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ندد صحفيو أكادير ومعهم حقوقيون على الأحكام الصادرة في حق 4 صحفيين “عبد الإلاه سخير، كوثر زكي، محمد أحداد، عبد الحق بلشكر” والبرلماني “عبد الحق حيسان الذي توبع بتهمة تسريب سر مهني.

الوقفة التي نظمها الفرع الجهوي للصحافة المغربية بأكادير، زوال اليوم الأربعاء 3 ابريل الجاري، أمام محكمة الاستيناف، رفع خلالها المحتجون شعارات منددة بالاحكام الصادرة في زملاءهم، معتبرينها محاولة بئيسة ل “تكميم الأفواه” وإرهابا للصحفيين.

وفي كلمة له، شجب النقيب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ” عز الدين فتحاوي” الاحكام الصادرة في حق الزملاء، معتبرا أن ما تم نشره حول لجان التحقيق لصندوق التقاعد، متساءلا عن جدوى اصدار قانون (الحق في الوصول للمعلومة)، وأكد فتحاوي أن النقابة تتابع بقلق شديد الاحكام التي صدرت في حق عدد من المنابر الاعلامية بأكادير وانزكان.

وردد المحتجون شعارات ” هذا عار هذا عار…الصحافة في خطر”.” واخا تعيا ما تقمع الصحافة ديال الشعب” ” وعلاش جينا واحتجينا على الأحكام الجائرة”.

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