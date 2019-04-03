المالكي يطلب سرية المصادقة على القانون الإطار لمنظومة التربية

هبة بريس ـ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة ان لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي قررت عقد جلسة التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي (51-17)، بشكل سري.

وقالت ذات المصادر أن طلب عقد الجلسة في سرية جاء بطلب من رئيس مجلس النواب ا الحبيب المالكي، وذلك في محاولة لتمرير العملية بعيدا عن أعين الصحافة، والتي من شأنها أن تكشف حقيقة مواقف الفرق النيابية وأحزابها من القانون الذي يحظى بترقب كبير من طرف الشارع المغربي.

وأجلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال اليوم الاربعاء، للمرة الثالثة جلسة مناقشة مشروع قانون الاطار المتعلق باصلاح التعليم، وذلك بطلب من جميع الفرق البرلمانية.

ويشار ان قيادة حزب العدالة والتنمية، أبلغت نوابها البرلمانيين، بقرارها المتمثل بعدم التصويت بـ”نعم” على المواد التي تنص على فرنسة التعليم بمشروع القانون الإطار.

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