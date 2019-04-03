مفتشو التعليم: دروس الدعم غير كافية والحكومة تتحمل مسؤولية هدر الزمن المدرسي

هبة بريس ـ الرباط

بدأت العديد من المؤسسات التعليمية في تخصيص حصص دراسية لتعويض الدروس الضائعة بسبب إضراب الأساتذة المتعاقدين خلال الأسابيع الماضية، لكن عددا من المعلمين رفضوا الانخراط في تلك الحصص التي تتزامن مع عطلة الربيع التي بدأت أول من أمس الاثنين، وتنتهي في 14 إبريل الجاري

وأعلنت وزارة التربية الوطنية عن برنامج دروس الدعم والاستدراك خلال العطلة المدرسية الحالية، والتي يقوم عليها بعض المدرسين المتقاعدين وعدد من المدرسين المتعاقدين غير المشاركين في الإضراب، وطلبة بمراكز تدريب المدرسين، ومدرسون من القطاع الخاص.

“نقابة مفتشي التعليم” دخلت على هذا الخط اذ حملت الحكومة ووزارة التربية الوطنية، مسؤولية إهدار الزمن المدرسي، مطالبة إياها بتغليب مصلحة التلاميذ وفتح حوار مع الهيئات والفئات المتضررة، لوقف الإضرابات الي يبقى تلميذ المدرسة العمومية أول ضحاياها.

واعتبرت النقابة في بلاغ لها، دروس “الدعم” التي بادرت وزارة التربية الوطنية إلى وضعها في المدارس تزامنا مع العطلة الربيعية “لتعويض” ما ضاع من دروس بسبب الإضرابات وخاصة “المتعاقدين”، أنها اجراء غير كاف، مشددة على ضرورة تمكين تلميذ المدرسة العمومية من حقه الكامل والعادل في الاستفادة من الحصص الدراسية المقررة، وتجنيبه سنة بيضاء.

وأشار مفتشو التعليم، إلى مدى التأثير الذي تخلفه الأوضاع التي تعيشها المدرسة العمومية حاليا، على تنفيذ مختلف مشاريع الإصلاح، وعلى استفادة التلاميذ من حقهم الدستوري في الدراسة، منادين بالإسراع في إيجاد صيغ ملائمة وواقعية لتجاوز كل ما تتخبط به المدرسة المغربية من اختلالات.

وجددت النقابة تنديدها بالممارسات المنافية للدستور المغربي الضامن للسلامة الجسدية، بعد التدخلات العنيفة لعناصر الأمن على رجال التعليم خلال مطالبتهم بحقوقهم، في احتجاجات سلمية.

الى ذلك ، رفض العديد من المجالس التربوية للمؤسسات التعليمية توجيهات وزارة التربية بتقديم حصص تعويضية للتلاميذ خلال عطلة الربيع، كما أن عددا من أولياء أمور التلاميذ رفضوا حضور أبنائهم تلك الحصص.

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