للمرة الثالثة ..تأجيل اجتماع الحسم في “فرنسة” التعليم

هبة بريس ـ الرباط

للمرة الثالثة ـ وكأنه بلوكاج برلماني ـ تأجل التصويت على تعديلات الفرق البرلمانية على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، للحسم في التعديلات، وذلك بسبب الخلاف حول لغة التدريس.

وقال مصدر هبة برس إن رؤساء الفرق البرلمانية لم يتوصلوا لأي توافق، بعد اجتماعات استمرت طوال اليوم، واتفقوا على التأجيل.

وجرى الاتفاق على عقد اجتماع رؤساء الفرق يوم الخميس، من أجل حسم القضية اللغوية التي أثارها مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

واحتج فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب امس الثلاثاء على قرار رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، تأجيل إجتماع التصويت على تعديلات الفرق النيابية على مشروع قانون-إطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،

وأكد محمد اشرورو ، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حسب تصريح نشره الموقع الرسمي للحزب ” أن هناك تلاعب من الفريق الأغلبي الذي انقلب على الصيغة التوافقية بين رؤساء الفرق النيابية، حول مشروع قانون الإطار، وطلب تأجيل التصويت باللجنة ”

وحمل الفريق المذكور ورئيس اللجنة مسؤولية تعطيل التصويت على قانون الإطار الذي ينتظره كافة المغاربة، مذكرا بانخراط فريق البام النيابي منذ البداية من أجل الحصول على التوافق بين الفرق النيابية بخصوص مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أوصت فريقها النيابي، بطلب تأجيل اجتماع لجنة الثقافة والتعليم، وتأجل فعلا إلى يوم أمس الثلاثاء، بعدما كان مقررا الاثنين، ثم تأجل إلى اليوم الأربعاء، ليؤجل من جديد إلى يوم..