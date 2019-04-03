بتنسيق مع “الديستي” .. أمن فاس يوقف مروجا للمخدرات والمؤثرات العقلية

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءا على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء 3 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة للمراقبة الطرقية بمدخل مدينة فاس أثناء قدومه من إحدى المدن بشمال المملكة مرفوقا بزوجته وأبنائه القاصرين متن حافلة لنقل المسافرين، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 1490 قرص مهلوس من مخدر الإكستازي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الابحاث لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0