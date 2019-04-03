إيقاف 3 أشخاص ظهروا في فيديو يحملون السلاح الأبيض

هبة بريس

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو تم تداوله نهاية الأسبوع المنصرم عبر صفحات التواصل الاجتماعي، يُظهر ثلاثة أشخاص في حالة تخدير يحملون أسلحة بيضاء، وهم بصدد التهديد بارتكاب اعتداءات جسدية ضد الأشخاص والممتلكات، حيث فتحت في شأنه بحثا خلصت نتائجه إلى أن الأمر يتعلق بمقطع فيديو قديم تم تصويره خلال وقت سابق من السنة المنصرمة.

كما تبين من خلال مراجعة المعطيات المتوفرة لدى مصالح الشرطة القضائية بالرباط أن أحد المشتبه فيهم الذي يظهر حاملا لسلاح أبيض سبق توقيفه بتاريخ 07 فبراير 2019 من أجل جريمة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة بالعنف، حيث يقضي حاليا عقوبة سالبة للحرية مدتها سنة ونصف بسجن العرجات.

وفي المقابل، مكنت الأبحاث أيضا من تحديد هوية أحد شريكه، الذي يظهره مقطع الفيديو حاملا لسلاح أبيض أيضا، والذي تبين أنه مطلوب للعدالة في قضية جنائية، حيث تجري حاليا أبحاث ميدانية مكثفة من أجل توقيفه وتقديمه أمام العدالة رفقة الشخص الثالث الذي لازالت هويته رهن البحث والتشخيص.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0