جرسيف: موظف بوزارة التربية والتعليم محكوم عليه بالسجن النافذ ولم توقفه الوزارة احتياطيا

هبة بريس

كثير من المشاهد المبهمة والغريبة تعرفها مدينة جرسيف التي لا زالت تسعى ان تبرز وجودها في جهة الشرق ومن ضمن هذه المشاهد انتحال شخص ينتمي لسلك التعليم لصفة صحفي رغم انه يشتغل كمتصرف تابع لوزارة التربية والتعليم.

احمد الصبار المنتحل لصفة صحفي سبق له ان اوقف في السجن الاحتياطي نتيجة ابتزازه لاحد المستشارين الاستقلاليين لولا تدخل زوجته على الخط وتوسلها للمستشار ليتنازل عن القضية ويطلق سراحه .

لكن احمد الصبار هذا الذي يمتهن الصحافة ويشتغل دون حسيب و رقيب حكم عليه في قضية ثانية بشهرين نافذة بفعل دعوة عمومية حركها احد القضاة ضده وتضمنت اهانة لمقرر قضاءي ولكن الحكم بسلب الحرية لم ينفذ رغم مرور ازيد من شهر على صدور الحكم كما ان الدعوة لم يتم ارسالها اداريا عبر المركز القضاءي المغربي ومن ثم وزارته التي كانت عليها توقيفه الى حين بث حكم نهاءي في القضية كما هو متعارف عليه في القوانين المنضمة للوظيفة العمومية!!!!!

فمن يحمي هذا الشخص ليصول ويجول دون صفة صحفية ويخترق كل هذه القوانين دون ان تتخد في حقه الاجراءات القانونية؟؟؟

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