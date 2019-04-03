طنجة.. توقيف شخص مبحوث عنه يتاجر في المخدرات والمؤثرات العقلية

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه به جاء في إطار العمليات المكثفة التي تباشرها المصالح الأمنية لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث كان المعني بالأمر يشكل موضوع 21 مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بترويج المخدرات.

وأوضح البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز سيارة وأربع هواتف محمولة، علاوة على مبلغ مالي مهم، يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وخلصت المديرية إلى أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كل المساهمين والمشاركين في هذه الأنشطة الإجرامية.

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