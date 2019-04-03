تارودانت: اختتام فعاليات المهرجان المدرسي الفرنسي في دورته الرابعة بأولاد تايمة

نُشر بتاريخ :  2019-04-03 - 16:30
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محمد ضباش - هبة بريس

اختتمت أمس الثلاثاء 2 أبريل 2019 ، بالمركب الثقافي بأولاد تايمة إقليم تارودانت، فعاليات المهرجان المدرسي الفرنسي في دورته الرابعة، المنظم من طرف جمعية بريميس للقراءة والمسرح باللغة الفرنسية بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتارودانت والمجلس الجماعي لأولاد تايمة، تحت شعار “المسرح المدرسي في خدمة قيم المواطنة”، على مدى يومي فاتح وثاني أبريل الجاري.

وشهدت هذه التظاهرة إقبالا متميزا، حيث عرفت الدورة مشاركة ما يزيد عن 220 تلميذة وتلميذ ينتمون إلى 22 مؤسسة تربوية عمومية وخاصة للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، من جهة سوس ماسة وخارجها، والذين تنافسوا على مدى يومين بتقديم عروض مسرحية إبداعية شيقة باللغة الفرنسية.

لتختتم فعاليات المهرجان المدرسي الفرنسي في دورته الرابعة بأولاد تايمة، بتوزيع الشواهد التقديرية والجوائز التذكارية على المتوجين والمشاركين والمساهمين في إنجاح هذه التظاهرة، والتي كانت مسك ختام أنشطة جمعية بريميس للقراءة والمسرح باللغة الفرنسية لهذا الموسم، والتي تضمنت مسابقات في الإملاء والقراءة والنحو والمسرح باللغة الفرنسية، والتي تستهدف من خلالها الجمعية تشجيع الناشئة على حب القراءة والمسرح ، والانفتاح على الثقافات الأخرى والاهتمام باللغة الفرنسية بشكل خاص.

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