بعد “فتاة الطوبيس” بالمغرب .. اغتصاب جماعي لطفلة داخل حافلة ببريطانيا

هبة بريس - وكالات

أفاد تقرير شرطة ”وست ميدلاندز“ بأن فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا قد تعرضت لاغتصاب جماعي على متن الحافلة رقم 33 في شارع فينتشلي، كينغدينغ، في بريطانيا.

وفقًا لما نشره موقع “ دايلي ميل ”، كانت الفتاة في طريقها إلى مركز مدينة “ برمنغهام “ مع 3 من صديقاتها داخل الجزء العلوى من الحافلة ذات الطابقين حين هاجمهن الرجال الستة.

تمكنت الفتيات الثلاث من الهرب، وركضن نزولًا على السلم وتركنها وحيدة مع الرجال وتعرضت لاعتداء جنسي من قبلهم.

وقالت أم الفتاة مناشدة الحصول على أي معلومات حول الواقعة ”لا توجد كلمات يمكنها أن تصف كيف كان شعوري حين اتصلت بي.. شعرت بالعجز لأنني لم أكن هناك عندما كانت طفلتي بحاجة إلي“.

وأضافت ”لم نلتق بأي ضابط شرطة حتى الآن، لقد تحدثنا معهم فقط عبر الهاتف“.

وتصف والدة الفتاة ما حدث قائلة، إن الحافلة كانت فارغة إلا من الفتيات والرجال المعتدين، حيث تم الاعتداء على صديقات ابنتها لكنهن تمكن من الركض إلى الطابق السفلي للحافلة، بينما بقيت ابنتها وحدها في الطابق العلوي مع المعتدين الستة ولم تستطع الهرب، وفي نهاية المطاف نزلت العصابة من الحافلة عند وصولها وسط المدينة.

وناشدت شرطة ”وست ميدلاندز “ المواطنين للإدلاء بأي معلومات قد تساعد في القبض على الجناة.

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