فاجعة مولاي بوسلهام .. ارتفاع حصيلة القتلى

هبة بريس

هبة بريس

اهتزت جماعة مولاي بوسلهام، التابعة لاقليم القنيطرة، صباح اليوم الاربعاء، على وقع حادثة سير خطيرة، نجمت عن اصطدام شاحنة بسيارة كانت تقل عمال بالمجال الفلاحي.

وأفاد مصدر محلي، أن ضحايا الحادث الخطير، وهن شابات ونساء، ينتمين الى اقليم مشرع بلقصيري والقنيطرة وكن في طريقهن للعمل بحقول الفراولة بمدينة العرائش.

وأضاف ذات المصدر، أن الحصيلة الأخيرة للضحايا، ارتفعت الى 9 قتلى، مشيرا الى أن عددا من المصابين المتواجدين بمستشفى العرائش والقنيطرة والمستشفى الاقليمي بسوق الاربعاء، وصفت حالتهم بالحرجة.

هذا وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.

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