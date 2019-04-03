تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بمراكش

هبة بريس

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الثانية عشر التابعة لولاية أمن مراكش، بداية الأسبوع الجاري، من توقيف أفراد عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة ضمنهم شخص يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني بنفس التهمة.

وحسب مصدر أمني، فقد جاءت هذه العملية بعد تمكن المصالح الأمنية نهاية الأسبوع المنصرم، من إيقاف شخص عشريني من ذوي السوابق العدلية وحديث الخروج من المؤسسة السجنية بتهمة السرقة ومحاولة اختطاف قاصر، على إثر دراسة معمقة للشكايات الواردة على الدائرة الأمنية الثانية عشرة بشأن السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والمقرونة بالضرب والجرح، تبين خلالها تطابق أوصاف الجاني الرئيسي الواردة في شكايات الضحايا مع أوصاف الموقوف، ليتم فرض مراقبة سرية عليه إلى أن تبث ضلوعه في جل الشكايات السالفة الذكر وهو ما أكده مجموعة من ضحاياه بما فيهم قاصر كان قد حاول اختطافها.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد مواصلة البحث الجاري من أجل الوصول إلى شركاء محتملين للمعني بالأمر تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مساء الاثنين، من إيقاف أربعة أشخاص يشتبه في مشاركتهم للشخص الموقوف في تكوين عصابة إجرامية ومساهمتهم في سرقات موصوفة وحيازتهم لأشياء متحصلة من السرقة رغم علمهم بمصدرها، أحدهم مبحوث عنه كذلك من أجل السرقة الموصوفة واختطاف فتاة قاصر ومحاولة الاغتصاب.

وقد أقر المعنيون بالأمر بالمنسوب إليهم بعد تعرف الضحايا عليهم ومواجهتهم بمجموعة من القرائن والأدلة التي وفرها البحث المنجز في القضية، ليتم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية لحين عرضهم أمام أنظار العدالة، في حين سيقدم شخص خامس في حالة سراح بسبب حيازته لهاتف محمول متحصل من السرقة بعدما تبث عدم علمه بذلك.

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