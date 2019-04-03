كلاب ضالة تتسب في حادث مروري لحافلة بفاس

ع.محياوي- هبة برس

علمت “هبة بريس” من مصدر موثوق ان حافلة للنقل الحضري بفاس ارتطمت في وقت متاخر من يوم أمس الثلاثاء 2 الجاري حوالي الساعة 23h00 بإحدى الاشجار المتواجدة على جنبات الطريق بطريق إيموزار.

المصدر ذاته الذي عاين تفاصيل وقوع الحادثة؛ قال أن سائق الحافلة كان متوجها نحو مرآب الشركة بعد أن أنهى فترة عمله، بينما هو عائدا على مستوى طريق إيموزار، باغثته على حين غرة بعض الكلاب الضالة في وسط الطريق، حيث تسببت في إرباكه ما دفعه الى محاولة تجنيب الحافلة من دهس هذه الكلاب ليرتطم بإحدى الأشجار المبثوثة على الشريط الفاصل بين اتجاهي الطريق..

ولفت المصدر ان الحادث تسبب في خسائر مادية للحافلة وصفت بالجسيمة.

ومن حسن الحظ أن الحافلة كانت فارغة ولا يوجد على متنها أي راكب باستثناء سائقها الذي لم يصاب باي مكروه ، بحسب ذات المصدر.

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