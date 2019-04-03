طبيب المنتخب يزف خبرا سارا لعشاق حكيمي

هبة سبور

في ظل كثرت الآراء حول إمكانية مشاركة اللاعب الدولي أشرف حكيمي، ومدافع فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، في صفوف المنتخب الوطني، ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، بمصر، خاصة بعد إصابته بكسر في عظام القدم. , تمكن طبيب “الأسود” عبد الرزاق هيفتي، من حد الإشاعات والأخبار المتداولة بزف خبر سار لمحبي”الأسد أشرف”، مؤكدا أنه سيشارك في “الكان 2019”.

وحدد الطبيب هيفتي مدة علاج المدافع الأيسر للمنتخب الوطني، في 45 يوما فقط، وهي مدة قصيرة.

يذكر أن أشرف حكيمي، المعار لدورتموند من ريال مدريد الإسباني، غادر مباراة فريقه الذي فاز على فولفسبورج بهدفين لصفر، في الدقيقة 74، إثر إصابته القوية.

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