فاجعة مولاي بوسلهام .. “الضحايا” كن في طريقهن الى حقول الفراولة بالعرائش

هبة بريس

اهتزت جماعة مولاي بوسلهام، التابعة لاقليم القنيطرة، صباح اليوم الاربعاء، على وقع حادثة سير خطيرة، نجمت عن اصطدام شاحنة بسيارة كانت تقل عمال بالمجال الفلاحي.

وأفاد مصدر محلي، أن ضحايا الحادث الخطير، وهن شابات ونساء، ينتمين الى اقليم مشرع بلقصيري والقنيطرة وكن في طريقهن للعمل بحقول الفراولة بمدينة العرائش.

هذا وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا بين قتلى وجرحى، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات الإقليمية بكل من القنيطرة والعرائش والمستشفى المحلي بسوق الأربعاء لتلقي الإسعافات اللازمة.

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