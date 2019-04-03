تكريم إمام مسجد بوسام الإمبراطورية البريطانية في لندن

هبة بريس - وكالات

تلقى إمام مسجد في لندن، تكريما من طرف الأمير ويليام دوق كامبريدج في بريطانيا، حيث منحه وسام الإمبراطورية البريطانية، وذلك في قصر “باكنغهام”.

ويتعلق الأمر بالإمام محمد محمود، بعد أن قام بحماية منفذ عملية الدهس الإرهابية أمام مسجد عام 2017 ، حين حاولت حشود غاضبة الاعتداء عليه، وساهم تدخل الإمام محمود في توقيفه وحمايته إلى غاية حضور عناصر الشرطة.

الواقعة تعود إلى يونيو 2017، حين دهس شخص متطرف بسيارته أشخاصا بعد خروجهم من مسجد في منطقة فينسبري بارك، ما أدى لمقتل أحدهم وإصابة 9 آخرين، وهو جعله يتلقى الإشادة والثناء، ووصف حينها بالبطل، قبل أن يصرح لاحقا بأنه قام فقط بواجبه حتى لا تحدث كارثة,

وتداولت وسائل إعلام بريطانية خبر التكريم، ونشرت أليسون كينغ الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقطع فيديو يوثق للحظة منح الإمام محمود وسام الإمبراطورية.

وقالت في تغريدة باللغة العربية : ” إن تكريم إمام مسجد بلندن بقصر باكنجهام ومنحه وسام الإمبراطورية البريطانية تثمينا لما وُصف بعمله البطولي إثر الهجوم الإرهابي بفينسبوري بارك عام 2017، لدليل قوي على أهمية الدور الذي يلعبه المسلمون في بريطانيا في شتى المجالات”.

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