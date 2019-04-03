باريس سانجرمان يكشف موعد عودة نايمار

نُشر بتاريخ :  2019-04-03 - 09:53
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة سبور – وكالات

أعلن باريس سان جيرمان أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يتعافى بشكل إيجابي من الإصابة التي أبعدته عن الفريق منذ حوالي شهرين.

وتعرض نيمار لإصابة قبل مباراة الذهاب لباريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد ضمن منافسات دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ومن المفترض أن يستأنف نيمار التدريب على الاختبارات الميدانية غدًا الأربعاء، للتأكد من تعافيه من الاصابة

وسيقوم أخصائيو النادي بإجراء تقييم طبي وإشعاعي كامل خلال الـ 15 يومًا المقبلة، وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن تكون عودة نيمار للملاعب بنهاية الشهر الحالي أو في بداية الشهر المقبل.

يذكر أن إصابة نيمار وغيابه عن موقعه مانشستر يونايتد كانت أحد أسباب خروج باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

منحة خاصة للاعبي الكوكب مقابل الإطاحة بالرجاء

هبة سبور وضع مسؤولو الكوكب المراكشي لكرة القدم حوافز مالية تصل قيمتها لـ 10 آلاف درهم، مقا…