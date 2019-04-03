سنطرال دانون تلتزم بتجديد بعض ملاعب كرة القدم في المؤسسات التعليمية

هبة بريس -القسم الاقتصادي

بمناسبة الدورة الثالثة والعشرين لكأس المدارس، وقعت سنطرال دانون اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية لتجديد أربعة ملاعب لكرة القدم بالمؤسسات التعليمية من بينها اثنان في طنجة.

وجاءت الاتفاقية الموقعة على هامش انعقاد الدورة الثالثة والعشرون من كأس المدارس والتي تقام نهائياتها في 1 أبريل 2019 بطنجة، حيث تطلق سنطرال دانون مبادرة وطنية كبرى لتجديد ملاعب كرة القدم بالمؤسسات التعليمية بشراكة مع وزارة التربية الوطنية. بهدف تشجيع الرياضة المدرسية.

وتعهدت سنطرال دانون بتجديد أربعة ملاعب لكرة القدم من ضمنها اثنان في طنجة. وذلك تماشيا مع رغبة وزارة التربية الوطنية في تعزيز وتشجيع الرياضة المدرسية بناءً على شراكة 23 سنة مع سنطرال دانون.

وتعليقًا على هذا التوقيع، قالت إدارة سنطرال دانون:

“يسرنا التوقيع على هذا الاتفاق الذي بموجبه ستواكب سنطرال دانون تجديد ملاعب كرة القدم بالمؤسسات التعليمية. نحن نؤمن بقيم الرياضة التي تعزز نمط حياة صحي إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن “.

كأس المدارس، حدث رياضي يستفيد منه 1.8 مليون طفل

بدافع الرغبة القوية في تطوير الرياضة وتعزيز نمط حياة صحي في المؤسسات التعليمية، وقعت سنطرال دانون ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والجامعة الملكية للرياضة المدرسية خلال سنة 1997، اتفاقية شراكة ثلاثية، معلنة عن إطلاق كأس المدارس.

لضمان نجاح هذا البرنامج الطموح، يقدم كل شريك خبراته ودعمه لهذا الحدث، حيث ترعى سنطرال دانون هذا الحدث منذ سنة 1997. وهي تزود الفرق الصغرى، بكل احتياجات المسابقة الوطنية، سواء المعدات أو التجهيزات أوالموارد اللازمة لإنجاح الملتقى؛

كما تلعب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني دورًا أساسيًا كشريك في هذه المسابقة، من خلال تنظيم هذا الحدث واختيار الرياضيين الشباب المشاركين في المسابقة الرياضية؛

وتعتبر الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية هي المساهم الرئيسي في كأس المدارس سنطرال دانون. حيث تلعب دورًا مهمًا في تنظيم هذا البرنامج ونجاحه من خلال تولي الجانب التنظيمي للمنافسة.

وبالنسبة للنهائي خلال هذه السنة، يشارك أربعة وعشرون فريقًا من جميع الفئات في المسابقة. الذي تأهلوا بعد مرحلة الإقصاء، التي شملت حوالي 1.8 مليون طفل، أي 36000 فريق من الفتيان والفتيات، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 سنة، ويمثلون 7500 مدرسة تابعة لـ 82 مديرية إقليمية في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

يشار إلى أن كأس المدارس مسابقة للأطفال المتمدرسين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عامًا، وتتألف من الإقصائيات والنهائي الوطني الكبير، حيث تعقد كل سنة في مدينة مغربية. يشارك ما يقرب من 1.8 مليون طفل، موزعين على 36000 فريق من الفتيات والفتيان، من 7500 مدرسة تابعة لـ 82 مديرية إقليمية في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

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