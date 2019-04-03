فنزويلا ترفع الحصانة عن رئيس البرلمان ”غوايدو“

هبة بريس - وكالات

قررت الجمعية التأسيسية في فنزويلا رفع الحصانة عن رئيس البرلمان خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد.

جاء ذلك خلال جلسة اليوم الأربعاء لمناقشة طلب قدمه رئيس محكمة العدل العليا مايكل مورينو، من أجل رفع حصانة غوايدو.

ووافق أعضاء الجمعية بالإجماع على طلب رفع الحصانة عن غوايدو من أجل الإجراءات القضائية التي بدأت ”بسبب عبوره إلى كولومبيا رغم حظر السفر“.

وكانت المحكمة العليا أصدرت قرارًا في يناير الماضي بمنع غوايدو من السفر.

ورغم ذلك، غادر زعيم المعارضة إلى كولومبيا، نهاية فبراير الماضي، للمشاركة في اجتماع لمجموعة ليما للدول الأمريكية، إلى جانب قادة في المنطقة ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، باعتباره ”رئيسًا مؤقتًا“ للبلاد.

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