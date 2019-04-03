الملك يبرق رئيس جزر القمر : “تهانينا الحارة لكم”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة الى فخامة عثمان غزالي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية القمر الاتحادية.

وعبر جلالة الملك في هذه البرقية للرئيس غزالي عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات بموصول التوفيق في مهامه السامية في خدمة الشعب القمري الشقيق.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإذ أشيد بما يجمع بين المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية من علاقات قوامها التعاون المثمر والتضامن الفاعل، وما يربط بين شعبينا من أواصر الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل، أؤكد لكم حرصي القوي على مواصلة العمل سويا معكم لتعزيز هذه العلاقات ، والارتقاء بها لتشمل كافة المجالات، لما فيه خير شعبينا، وبما يسهم في توطيد السلم والأمن والاستقرار في قارتنا الافريقية”

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