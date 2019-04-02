برشلونة يخطف تعادلا مثيرا من فياريال فى مباراة مجنونة بالدوري الإسباني

هبة بريس ـ القسم الرياضي

خطف فريق برشلونة الإسبانى، تعادلا مثيرا أمام مضيفه فياريال بأربعة أهداف لكل منهما، فى المباراة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب “لا سيراميكا”، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

وافتتح البرازيلى فيليب كوتينيو التهديف لصالح برشلونة فى الدقيقة 12 ثم أضاف مواطنه مالكوم الثانى فى الدقيقة 16 من زمن المباراة.

وقلص النيجيرى صامويل تشوكويز، الفارق بهدف فياريال الأول فى الدقيقة 23 من زمن المباراة.

أضاف كارل توكو ايكامبى الهدف الثانى لصالح فياريال ضد برشلونة فى الدقيقة 50 من زمن المباراة، ثم جاء الثالث من توقيع فيسنتي إيبورا فى الدقيقة 62، واختتم كارلوس باكا الرباعية فى الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وسجل ميسي هدف برشلونة الثالث عن طريق ركلة حرة مباشرة رائعة فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة وبعدها اختتم لويس سواريز رباعية البارسا والتعادل قبل صافرة النهاية عن طريق تسديدة رائعة

بهذه النتيجة، يرفع برشلونة رصيده إلى 70 نقطة استمر بها فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ليضيق الفارق إلى 8 نقاط مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى برصيد 62 نقطة بعد فوز الأخير على جيرونا بثنائية نظيفة فى نفس الجولة.

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