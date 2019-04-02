مئات المغاربة يحتجون بالرباط ضد قانون يستهدف اللغة العربية

هبة بريس ـ الرباط

نظمت مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والمدنية، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجا على بعض بنود المشروع القانون الإطار 51.17، المتعلق بإصلاح منظومة التعليم، بعد تأجيل التصويت عليه إلى يوم الأربعاء 03 أبريل.

الوقفة التي دعا إليها الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي (يضم أزيد من 40 هيئة سياسية ومدنية)، رفعت فيها شعارات ولافتات تطالب بالتراجع عن قانون الإطار، والمحافظة على مجانية التعليم، كما عبروا عن تضامنهم مع نضالات أساتذة “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وكان رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، قد دعا رئيس الحكومة الحالي، سعد الدين العثماني، إلى الاستقالة من منصبه في حال تمت المصادقة على “القانون الإطار” المتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية المغربية.

وقال ابن كيران في فيديو بثه على صفحته بـ”فيسبوك” أول أمس الأحد، مخاطبا نواب حزبه ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني: “إنكم بتوافقكم على مشروع قانون الإطار في صيغته الجديدة تخالفون دستور بلادكم ودستور حزبكم”، داعيا إياهم إلى تحمل المسؤولية حتى لو أدى الأمر إلى سقوط البرلمان والحكومة.

وأثار قانون الإطار المتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، جدلا واسعا في أوساط المنظومة التعليمية والشارع المغربي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0