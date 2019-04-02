البام : الفريق الأغلبي انقلب على الصيغة التوافقية حول مشروع قانون الإطار

هبة بريس ـ الرباط

احتج فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على قرار رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، تأجيل إجتماع التصويت على تعديلات الفرق النيابية على مشروع قانون-إطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2019 بمجلس النواب، إلى يوم غد الأربعاء .

وأكد محمد اشرورو ، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حسب تصريح نشره الموقع الرسمي للحزب ” أن هناك تلاعب من الفريق الأغلبي الذي انقلب على الصيغة التوافقية بين رؤساء الفرق النيابية، حول مشروع قانون الإطار، وطلب تأجيل التصويت باللجنة ”

وحمل الفريق المذكور ورئيس اللجنة مسؤولية تعطيل التصويت على قانون الإطار الذي ينتظره كافة المغاربة، مذكرا بانخراط فريق البام النيابي منذ البداية من أجل الحصول على التوافق بين الفرق النيابية بخصوص مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي.

وتم تأجيل اجتماع لجنة التعليم والثقافة التابعة لمجلس النواب، والذي كان مخصصا للتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي إلى يوم غد الاربعاء، بعد مطالبة فريق حزب العدالة والتنمية بذلك

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