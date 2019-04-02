مدريد منزعجة من تحديث المغرب لترسانته العسكرية

هبة بريس ـ الرباط

قالت وسائل اعلام اسبانية ان صفقة اقتناءالمغرب لـ 25 طائرة حديثة من نوع F16 من الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى تحديث 23 طائرة أخرى من نفس الطراز، يقرب القدرات العسكرية للمغرب من قدرات الجيش الإسباني أكثر فأكثر.

وأوضحت ذات المصادر أن المغرب كان مدهشا في السنوات الأخيرة من خلال برامج شراء الأسلحة، خاصة فيما يتعلق بسلاح الجو حيث اقتنى مقاتلات من نوع F-16 C / D قبل أن يقتني مؤخرا مقاتلات F-16 V.

ولفتت نفس المصادر الى أن المغرب اقتنى سنة 2014 فرقاطة محمد السادس، بعدها في 2016 اشترى 200 دبابة مقاتلة من نوع “أبرامز”، إضافة إلى اقتنائه لأزيد من 1200 صاروخ مضاد للسيارات.

وأكدت ذات المصادر الى أن الجيش المغربي أصبح قوة لا يستهان بها، خاصة بعد اقتنائه لأسلحة متطورة مؤخرا.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قداعلنت موافقتها على بيع 25 طائرة حربية للمغرب بتكلفة تتجاوز 3.787 مليار، والتي تجعل من هذه الصفقة الأضخم في تاريخ القوات المسلحة الملكية..

وحسب ما كشفت عنه وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، فالطائرات الحربية من طراز F-16C / D Block 72.

وأوضحت الوكالة أن مشروع البيع سيمكن المغرب من تعزيز قدراته في مجال الدفاع، كما ستعمل عملية الشراء على تحسين قابلية التشغيل البيني مع الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء الإقليميين وتعزيز قدرة المغرب على القيام بعمليات التحالف.

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