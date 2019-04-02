غوتيريس حول نزاع الصحراء: الحل ممكن ويتطلب إرادة سياسية قوية

هبة بريس ـ متابعة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس الاثنين، أن حل نزاع الصحراء القائم منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو هو أمر “ممكن”، إلا أنه يتطلب “إرادة سياسية قوية، ليس من الأحزاب والدول المجاورة فحسب، بل أيضا من المجتمع الدولي”.

ووفق وكالة “فرانس برس”، فقد أوضح غوتيريس لمجلس الأمن الدولي في تقرير يتعلق بجولتين من المحادثات التمهيدية أن “المشكلة الأساسية” في البحث عن حل هي انعدام الثقة لدى جميع الفرقاء، مضيفا أن “بناء الثقة يتطلب وقتا” وتشجيع “مبادرات حسن النية”.

وأشاد غوتيريس بتدمير جبهة بوليساريو لمخزونها من الألغام الأرضية، واصفا الأمر بأنه “خطوة أولى تستحق الثناء” نحو بناء الثقة.

وكانت الجولة الثانية من المفاوضات حول الصحراء قد انعقدت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا قبل أسبوعين، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة “البوليساريو”.

وكان وزير الخارجية ، ناصر بوريطة، قد أكد عدم قبول الرباط بأي حل بخصوص نزاع الصحراء مبني على الاستفتاء أو الاستقلال، بالمقابل فإنه دافع عن الحكم الذاتي الذي اعتبر أنه “يشكل حلا واقعيا وعمليا مبنيا على التوافق”.

وأكد بوريطة، في مؤتمر صحفي في ختام المائدة المستديرة الثانية المنعقدة قرب جنيف، أن المغرب، يأمل أن تنخرط الأطراف الأخرى في المسلسل الذي يقوده المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، هورست كولر “بإرادة حقيقية، بعيدا عن لغة الماضي، والمقاربات المتجاوزة، والحلول المستحيلة”.

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