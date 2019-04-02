مراكش .. إيقاف شخص سرق سائحا يابانيا بالمدينة القديمة

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء الاثنين 01 أبريل، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالمشاركة في السرقة بالنشل، كان ضحيتها سائح أجنبي من جنسية يابانية.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، حسب بلاغ لها، قد تفاعلت بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو يوثق لعملية سرقة بالنشل ارتكبها شخصان واستهدفت سائحا أجنبيا بأحد أحياء المدينة العتيقة بمراكش، مضيفا أن الأبحاث والتحريات المكثفة المنجزة على ضوء هذا الشريط مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيهما، وتوقيف أحدهما بينما لازال البحث متواصلا بشأن الشريك الثاني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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